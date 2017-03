Der AfD wird prognostiziert, am 14. Mai mit mehr als zehn Prozent der Stimmen in den nordrhein-westfälischen Landtag einzuziehen. Welche Auswirkungen hätte ein Wahlsieg der Rechtspopulisten auf die politische Stimmung in Ihrem Bundesland?

Die Gefahr besteht in einer weiteren Normalisierung und Enttabuisierung von Rassismus und anderen reaktionären Positionen, für die die AfD steht. Wir müssen klarmachen, dass die AfD keine gewöhnliche Partei ist, sondern entschieden bekämpft werden muss.

Was ist Ihnen über das politische Personal der AfD in NRW bekannt?

Im Vergleich zu ihrer Wählerschaft ist der politische Apparat der AfD sozial deutlich homogener. Die Funktionäre kommen überwiegend aus dem Bürgertum, sie sind Ärzte, Rechtsanwälte, Selbständige oder Steuerberater. Die meisten von ihnen haben keine Vergangenheit in faschistischen Organisationen, sie teilen aber ein klares rassistisches Profil, das sich insbesondere gegen Muslime und Flüchtlinge richtet. Dab...