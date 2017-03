»Kollegen sollen fünf Stunden länger arbeiten«

Die Spezialguss Wetzlar GmbH, eine hessische Eisengießerei, steht vor dem Aus. Seit 1. März läuft ein Insolvenzverfahren; 138 Arbeiter müssen um ihre Stellen fürchten. Das Nachbarunternehmen Duktus Rohrsysteme hat ein Übernahmeangebot vorgelegt und will 35 Personen weiterbeschäftigen. Dennoch haben die Arbeiter am Montag protestiert. Weshalb?

Die Beschäftigten werden erpresst. Das Angebot von Duktus bezieht sich nur auf die Serienproduktion von Zylinderdeckeln, dem einzigen Bereich von Spezialguss, der rentabel ist. Die Übernahme ist aber an Auflagen gekoppelt, die weder für die Belegschaft noch für den Betriebsrat oder die IG Metall akzeptal sind. Die Arbeitszeit der Kollegen soll von 35 Stunden in der Woche auf 40 Stunden erhöht werden, ohne dass es einen Lohnausgleich gibt. Dann sollen die Beschäftigten komplett auf ihr Urlaubs- oder Weihnachtsgeld verzichten. Was zudem ungeheuerlich ist: Es gibt eine Negativliste, auf der Namen von Kollegen stehen, die...