Protestflaute in Warschau

Rein herrschaftstechnisch kann die polnische Regierungspartei PiS zu Beginn ihres zweiten Amtsjahres zufrieden sein. Mit ihrer absoluten Mehrheit im Sejm (dem Parlament) verabschiedet sie ein Gesetz nach dem anderen. Und wenn eines erkennbar schlecht durchdacht war – macht nichts, dann schiebt man wenige Wochen nach dem Inkrafttreten eine Novellierung gegenteiligen Inhalts hinterher. So wie mit einem »Naturschutzrecht«, das Anfang des Jahres in Kraft getreten ist und privaten Grundstücksbesitzern die Blankoerlaubnis einräumt, auf ihren Immobilien stehende Bäume egal welchen Alters und welcher Größe zu fällen. Seitdem sind in Polens Baumärkten die Motorsägen knapp geworden. Allein am vorletzten Wochenende wurden in Leba an der Ostseeküste vier Hektar Wald im Landschaftsschutzgebiet gefällt, die einem Hotelprojekt im Weg standen.

Auch sonst fehlt es nicht an Aufregern, angefangen mit der neuen Präsidentin des polnischen Verfassungsgerichts, Julia Przylebska:...