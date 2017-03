Die Wahrheit über den 23. Spieltag

Gegen Leverkusen zu spielen ist alles andere als ein Selbstläufer für Dortmund. Gerade wenn die Bayer-Elf eine grottenschlechte Phase wie zuletzt hat, steigt sie gegen den BVB gern wie Phönix aus der Asche und zeigt beeindruckende Leistungen. Ein weiteres schlechtes Omen war das Unentschieden der Leipziger am Vortag in Augsburg, denn auch bei einer solchen Steilvorlage nahmen sich die Dortmunder in der Regel eine Auszeit. Aber diesmal war alles anders. Leverkusen spielte nicht schlecht, wie der Trainer Schmidt seinem Team konzedierte, das Team kombinierte gefällig, war aber nicht wirklich durchschlagskräftig. Und sie wollten mit hohem Pressing die für diese Taktik anfällige Dortmunder Abwehrreihe verunsichern, was ihnen jedoch kaum gelang.

Es war wieder einmal Ousmane Dembélé, der nicht zu stoppen war, der den Gegner schwindlig spielte und immer für Gefahr sorgte. Ihm zuzusehen ist einfach zauberhaft. Das aus ihm, Marco Reus und Pierre-Emerick Aubameyang b...