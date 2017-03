Zum Abschied Exzess

Jetzt ist Schluss. Mit der Inszenierung von »Faust« verabschiedet sich der Intendant der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin, Frank Castorf, von dem Haus, dessen Leitung er 1992 übernommen hatte. Mit dem Ende der Spielzeit wechselt er ans Berliner Ensemble unter dem neuen Intendanten Oliver Reese, sein Nachfolger ist der belgische Kurator Chris Dercon. Als die Entscheidung des Musikmanagers und damaligen SPD-Kulturstaatssekretärs Tim Renner bekanntwurde, prangten unter dem Schriftzug »Ost« auf dem Dach der Volksbühne die Lettern »verkauft«. Renner gab in einer publik gewordenen SMS an die CDU (in der er um die finanzielle Unterstützung des Museumsmanns warb) zu erkennen, dass ihm die politische Dimension dieses Vorgangs nicht verborgen geblieben ist. Er befürchtete, dass die Linken ihm nie verzeihen würden, dass er den Vertrag ihres »Sockelheiligen« Castorf nicht verlängert habe.

Ganz gleich, ob diese Zuschreibung überhaupt stimmt, hat Renner in S...