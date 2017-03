Helden und Humanisten

Zwei legendäre Künstler mit internationaler Ausstrahlung wären in dieser Woche 100 Jahre alt geworden. Ob sie voneinander Kenntnis nahmen, ist nicht verbürgt, lebten sie doch auf zwei Kontinenten.

Im New Yorker Stadtteil Brooklyn wurde heute vor 100 Jahren William Erwin Eisner geboren. Seine jüdischen Eltern stammten aus Rumänien und Österreich. Während der Schulzeit arbeitete er als Zeitungsjunge und veröffentlichte in einer Schülerzeitung seinen ersten Comic über die Armut in der Bronx. Will Eisner besuchte eine Kunstschule, die er aber mit 19 Jahren wieder verließ, weil er die Gebühren nicht mehr aufbringen konnte. Schnell etablierte er sich als Zeichner und Autor für Comichefte und Zeitungsstrips, gründete auch ein eigenes Studio. Ein großer Erfolg wurde ab 1940 die Zeitungsserie »The Spirit«, über einen unschlagbaren Helden. Eisner legte ein besonderes Augenmerk auf das soziale Umfeld seiner Figuren, charakterisierte Durchschnittsbürger und Kleinkrimi...