VW wollte Opel kaufen

Der Volkswagen-Konzern war einem Medienbericht zufolge an einer Übernahme des Autobauers Opel interessiert und hatte dafür auch die Unterstützung der Bundesregierung. Die Verhandlungen mit dem US-Mutterkonzern General Motors seien im Jahr 2014 jedoch an dem aus Sicht von VW zu hohen Kaufpreis gescheitert, den die Amerikaner verlangt hätten, berichtete die Bild am Sonntag. Der frühere VW-Vorstandsvorsitzende Martin Winterkorn habe Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) damals über die Opel-Pläne informiert. Merkel habe Winterkorn signalisiert, dass die Bundesregierung eine Übernahme begrüßen würde. VW bestätigte der Zeitung die Gespräche mit General Motors, wollte sich dem Bericht zufolge aber nicht weiter dazu äußern. Ein Sprecher von General Motors wies den Bericht hingegen als »nicht richtig« zurück. Opel habe keine Stellungnahme abgeben wollen. Nun will der französische PSA-Konzern Opel übernehmen. Es wird erwarte...