Saubermann des Tages: Rainer Wendt

Scharfmacher sind unverzichtbar in einem System, das von der Spaltung lebt. Rainer Wendt ist, oder sollte man sagen: war, da eine Idealbesetzung. Ausgestattet mit einem Amt, das ihn vorgeblich zum Experten für die innere Sicherheit macht, dem Vorsitz der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), avancierte das CDU-Mitglied zum Liebling der Mikrofon- und Stiftehalter in den Mainstreamredaktionen. Vom »Sat.1-Frühstückfernsehen« bis zum »Nachtmagazin« der »Tagesschau« begleiten einen seine Sottisen durch den Tag. Als Garant für rechte Hetze ist er auch gern gesehen in allen Talksh...