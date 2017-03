»Kammer muss sich zu diesem Punkt äußern«

Die Verhandlungen zu den Arbeitsniederlegungen bei Daimler Bremen am 11. Dezember 2015 gehen am Donnerstag in die zweite Instanz. Bevor wir uns über das Verfahren unterhalten, würde ich Sie bitten, uns in Erinnerung zu rufen, wie der Streik damals abgelaufen ist.

Vor zwei Jahren wurde die Fremdvergabe in einem größeren Bereich bekanntgegeben, in der Logistik. Deshalb gab es in den folgenden Monaten mehrere Streiks, insgesamt acht. Die Nachtschicht, über die wir hier reden, hat sich dann selbständig entschlossen, in einen Streik zu treten. Sie sind durch die Hallen gezogen, um die Kolleginnen und Kollegen zu informieren, haben auf der Kreuzung vor dem Werk eine Kundgebung abgehalten, und danach sind fast alle nach Hause gegangen.

»Selbständig entschlossen« heißt in dem Fall: ohne dass es einen Streikaufruf der IG Metall gegeben hatte.

Genau, den gab es nicht. Insofern war es für den Arbeitgeber auch kein legitimer Streik, der ja in Deutschland rechtlich defin...