Kämpfen lohnt sich

Seit mehr als zehn Jahren hält das »Pennsylvania Department of Corrections« (DOC), die hiesige Gefängnisbehörde, Dutzende Gefangene unter Isolationshaftbedingungen in Todeszellen fest, obwohl gegen sie kein Todesurteil vorliegt. Obwohl die ursprünglichen Todesurteile gegen diese Männer, die in den Todestrakten des Staatsgefängnisses Graterford und dem von Greene County eingesperrt sind, von Staats- oder Bundesgerichten in Berufungsverfahren wieder aufgehoben wurden, mussten die Häftlinge monate- und teilweise jahrelang weiter in Isolationshaft bleiben.

Diese Verfahrensweise behielt das DOC auch noch bei, als zwei der Betroffenen dagegen klagten. Craig Wil­liams (52), inhaftiert im Staatsgefängnis von Greene County in Waynesburg, und Shawn T. Walker (46), inhaftiert im Graterford-Gefängnis in Montgomery County, erhoben jeweils separate Zivilklagen beim zuständigen Bundesgericht, verloren aber in beiden Fällen in erster Instanz. Die Häftlinge wurden nicht an...