Schulz ante portas

Kaum hatte die Kosmetikabteilung der seit Jahren angeschlagenen SPD ihrem designierten Kanzlerkandidaten ein wenig soziale Schminke verpasst, schon hatte man den Eindruck, dass da eine Sau durchs mediale Dorf getrieben wird: Schulz verabschiede sich von der Agenda 2010, indem er bekennt, dass es nicht ehrenrührig sei, Fehler zu machen, und dass er deshalb unter anderem die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes I verlängern will. Außerdem wolle er bei der Mitbestimmung »Schlupflöcher« schließen und sie auf Unternehmen mit »ausländischer Rechtsform« (SE) ausweiten. Und auch den befristeten Arbeitsverträgen will er an den Kragen, indem die sachgrundlosen Befristungen abgeschafft werden sollen. Und schon erhält er nicht nur von seiner Partei nahezu euphorischen Zuspruch, sondern auch vom DGB-Vorsitzenden Reiner Hoffmann. Ihn hielt es nach Schulz’ Rede auf der sogenannten Arbeitnehmerkonferenz seiner Partei in der Bielefelder Stadthalle nicht mehr auf dem Stuhl: ...