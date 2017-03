Hawaiianischer Kokosreis

»Verdammt in alle Ewigkeit« (USA 1953, Regie: Fred Zinnemann) spielt im Sommer 1941 auf Hawaii. Gezeigt wird der Alltag in der Kaserne einer US-amerikanischen Infanteriekompanie. Das kann nicht sehr spannend sein? Vielleicht doch.

Verschiedene Konflikte interessieren auch jenseits des Soldatenlebens, das überhaupt nicht romantisiert wird. Ein neuer GI, Robert Lee Prewitt (Montgomery Clift), stößt zur Truppe. Ein guter Boxer, was Captain Holmes (Philip Ober) sehr freut. Der möchte durch die beste Boxstaffel der Garnison zu Ruhm und Ehren gelangen. Prewitt hat aber jemanden aus Versehen blindgeschlagen und deshalb auf diesen Sport keine Lust mehr. Er soll boxen, lautet das Kommando. Er wird nicht boxen, ist seine sture Antwort, auch nachdem man ihn wochenlang »geschleift« hat, wie es so schön im Militärjargon heißt. Es ist die Haltung, für seine Überzeugung einzustehen, egal was andere tun, die hier fas...