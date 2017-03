Anmut in schweren Stiefeln

Zur Beschreibung ihrer lieblichen Erscheinung suchen Musikkritiker oft nach Worten in himmlischen Sphären. Helene Blum stapft gern in schweren Stiefeln durch den Wald und sieht sich eher als »Mischung aus Naturbursche und Diva«. Künstlerisch hat sie das Zeug zu letzterer, nur Starallüren hat sie keine. Ihr musikalisches Können und ihre ausdrucksstarke Stimme wurden in ihrer Heimat Dänemark viel gefeiert, andernorts in Europa, in den USA, Kanada und Japan. Schon ihr erstes Soloalbum erhielt 2005 als »Folk Debut of the Year« den Danish Music Award. Jetzt geht Helene Blum mit einem neuen Soloprogramm auf Tour, begleitet von ihrem Ehemann Harald Haugaard, einem Experten für traditionelle nordische Musik und begnadeten Fiddle-Spieler.

Das Paar hat schon viele Preise abgeräumt, darunter den Preis der deutschen Schallplattenkritik und den Folkmusikpreis »Eiserner Eversteiner«. Ursprünglich wollte Helene Blum Pianistin werden. Nach Ausflügen ins Musiktheater und O...