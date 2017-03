»Menschen werden in den Lagern mürbe gemacht«

In den vergangenen Tagen sind 147 Personen in Sammelabschiebungen von den Flughäfen München und Frankfurt am Main aus in Balkanländer gebracht worden. Man werde, so der bayerische Innenminister Joachim Herrmann, CSU, am Freitag, »abgelehnte Asylbewerber« auch weiterhin »unverzüglich in ihre Heimatländer zurückführen«. Was bedeutet das für die Betroffenen?

Für die Menschen ist das natürlich eine Katastrophe. Darunter sind, wenn man sich die Westbalkanstaaten anschaut, viele Sinti und Roma. Die Roma sind zum Beispiel im Kosovo und in Serbien von einer systematischen institutionellen Diskriminierung betroffen. Dort kommt es zu Menschenrechtsverletzungen. Wir kennen viele, die wegen Blutrache zum Beispiel aus Albanien oder dem Kosovo fliehen. Andere sind geflohen, weil sie dort einfach keine angemessene medizinische Versorgung bekommen können. Operationen kosten so viel, dass sie sich die Menschen nicht leisten können. Ich kenne zum Beispiel eine Familie mit ...