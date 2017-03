»Lokale Ursachen«

Ruth Alicia López stammte aus Chocó und engagierte sich im »Kongress der Völker«. Dieser Zusammenschluss war 2010 bei einer Konferenz in Kolumbiens Hauptstadt Bogotá gegründet worden, um eine gemeinsame Organisation von Bauern, Indígenas, Frauen, Schwarzen, Studierenden und anderen Gruppen zu bilden, die sich bis dahin in unzähligen einzelnen Vereinigungen für ihre jeweiligen Interessen eingesetzt hatten. Eine herausragende Rolle spielte der Kongress im vergangenen Jahr bei Landarbeiterstreiks, die Kolumbien über Wochen in Atem hielten. Vor rund zwei Wochen kam López nach Medellín, um sich an den Vorbereitungen für den diesjährigen »Agrargipfel« ihrer Bewegung zu beteiligen.

Am Donnerstag wurde die 32jährige ermordet. Medienberichten zufolge ereignete sich das Verbrechen am frühen Morgen in einem Geschäft im südwestlich gelegenen Stadtviertel Olaya Herrera. Zwei Männer schossen mehrfach auf die junge Frau und flüchteten anschließend auf einem Motorrad. Rut...