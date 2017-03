Groteske Realpolitik

Harmonisch präsentierten sich Ägyptens autoritär regierender Staatspräsident Abdel Fattah Al-Sisi und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei ihren gemeinsamen Auftritten am Donnerstag in Kairo. Meinungsverschiedenheiten in Menschenrechtsfragen blieben eine Randnotiz. Denn Berlin will Ägypten um jeden Preis stabilisieren und sagte weitere Hilfsgelder zu. Diese jedoch sind angesichts der beispiellosen Wirtschaftskrise im Land nicht mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein.

Zentrales Motiv von Merkels Visite am Nil war derweil der Ausbau der »migrationspolitischen Kooperation«, denn Deutschland und die EU wollen das Land enger in das Migrationsabwehrregime im Mittelmeerraum einbinden. Zur Absicherung der Ostflanke der »Festung Europa« wollen Brüssel und Berlin vor allem die Entwicklungskooperation und Ägyptens Kapazitäten bei der Grenzsicherung verstärken. Dafür stellte Merkel die Lieferung von technischer Ausrüstung in Aussicht. Deutsche Rüstungsgüterexpor...