»Weder befugt noch ausgebildet«

Sechs Bundesländer nehmen in der kommenden Woche von Dienstag bis Donnerstag an der »Gemeinsamen Terrorismusabwehr-Exercise« (Getex) von Bundeswehr und Polizei teil. Es ist die erste Übung dieser Art – laut Mitteilung des Bundesinnenministeriums am Freitag findet sie in Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Saarland und Schleswig-Holstein statt. Bei Getex soll es sich um eine sogenannte Stabsrahmenübung handeln, bei der es vor allem um die Verfahrens- und Kommunikationswege zwischen den für die Einsatzkoordination verantwortlichen Stäben und Lagezentren gehe. Neben dem Innenministerium ist auf Bundesebene das Verteidigungsministerium beteiligt. Für die Bevölkerung sei die Übung nicht sichtbar, Einsatzkräfte »...