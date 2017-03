Gähnen über Deutsche

Auch in der Nordischen Kombination kann es einem zuviel werden mit dem Trubel. Johannes Rydzek hielt sich am Mittwoch abend in Lahti die Ohren zu, als die Kontrahenten ihn mit dem x-ten Jubelgesang quälten. Mit fünf Titeln ist der Oberstdorfer seit Mittwoch der erfolgreichste Winterzweikämpfer der WM-Geschichte. Drei Goldmedaillen hat er bei den laufenden Titelkämpfen in Finnland gewonnen, am Mittwoch die zweite im Einzel.

»Er ist einfach der Beste, sagte der Franzose François Braud, der bei Rydzeks Sturmlauf Dritter geworden war, »und er ist noch lange nicht am Ende«. Bundeskotrainer Ronny Ackermann, mit vier WM-Titeln in den Bestenlisten von Rydzek überholt, musste anerkennen: »Es war ein taktisch sensibles Meisterstück.«

Rydzek hatte nach dem Springen auf der Großschanze genau eine Minute Rückstand auf den führenden Österreicher Mario Seidl. Nach fünf von zehn Kilometern war der Rückstand der Verfolgergruppe mit ihm auf 26 Sekunden geschmolzen, ei...