Abflug! Zur Lage der Grünen

Für die Marsmenschen (und -mensch*innen) wird es am 24. September eng. Schon lange waren die Umfragewerte der Grünmännchen (»die Grünen« genannt) nicht mehr so jämmerlich. Die Partei der besserverdienenden Besserwisser wird bei der kommenden Bundestagswahl wohl auf Augenhöhe mit der FDP um die rote Laterne kämpfen. In einer aktuellen Umfrage erreichte sie noch 6,5 Proz...