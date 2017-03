BER-Geschäftsführer bleibt

Die Führungskrise bei der Berlin-Brandenburger Flughafengesellschaft schwelt weiter. Eine Sondersitzung des Aufsichtsrats über die Zukunft von Flughafenchef Karsten Mühlenfeld blieb in der Nacht zum Donnerstag ergebnislos. Der Manager wurde nicht – wie zuvor in den Medien vermutet – gefeuert. Das lag offenbar am Widerstand von Brandenburg, wie die Nachrichtenagentur dpa schrieb. Zuvor waren in Medienberichten u. a. Vertreter der großen Fluggesellschaften zitiert worden. Deren Einwand: Mit einem neuen – inzwischen dann den sechsten – Chef sei die nächste Verzögerung programmiert. Das Kontrollgremium, in dem sich neben Politikern des Bundes (CDU/CSU/SPD) und Berlins (SPD/Die Linke/Grüne) auch solche aus Brandenburg (SPD/Die Linke) tummeln, will nun bei einem Treffen am Montag eine »Lösung« fi...