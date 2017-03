Tai Chi für die Volksrepublik

In Beijing beginnt am heutigen Freitag die jährliche Tagung des Nationalen Volkskongresses (NVK). Das mit rund 3.000 Abgeordneten größte Parlament der Welt ist zumindest formell das höchste Organ der »Staatsmacht der demokratischen Diktatur des Volkes«, wie es das Internetportal china.org.cn erläutert. Die Abgeordneten kommen im Regelfall nur einmal pro Jahr zusammen, um unter anderem über grundlegende Gesetze zu entscheiden und den Präsidenten der Volksrepublik sowie weitere hohe Funktionsträger zu wählen. In diesem Jahr dürfte dabei der Kampf gegen die Korruption im Mittelpunkt der Diskussionen stehen, wie Radio China International berichtet. Chinas Präsident Xi Jinping hatte 2012 auf dem letzten Parteitag der regierenden Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) eine umfassende Kampagne gegen Korruption in den eigenen Reihen angekündigt und in den folgenden Jahren durchgesetzt. Eine Bilanz wird auch auf dem im Herbst anstehenden nächsten Kongress der KPCh g...