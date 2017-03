Mäßiger Fortschritt bedingt aktuell

Die Trends des am Mittwoch in Berlin vorgestellten »Chancenspiegels 2017« sind stark interpretierbar: »Bei zunehmender Vielfalt in den Klassenzimmern gibt es in den Bildungssystemen aller Bundesländer Verbesserungen«, lobte bei der Veröffentlichung Jörg Dräger von der Bertelsmann-Stiftung, die den Chancenspiegel zum dritten Mal seit 2012 gemeinsam mit der Technischen Universität Dortmund und der Friedrich-Schiller-Universität Jena herausgibt. Das Bildungswesen ist demnach leistungsfähiger und gerechter geworden: Viele Bundesländer hätten ihre Schulsysteme durchlässiger gemacht und mehr junge Menschen zum Abitur geführt. Diese Quote stieg seit 2002 von gut 38 auf gut 52 Prozent. Allerdings bildet die aktuelle Veröffentlichung nicht die allerneueste Entwicklung ab – die Schulsysteme der 16 Bundesländer wurden hierfür in den Schuljahren 2002/03 bis 2014/15 untersucht. Wie es zum Beispiel um die Chancen der Kinder Geflüchteter in den seither neugebildeten Wil...