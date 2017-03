Schon wieder ärmer

Die Armut in der Bundesrepublik hat einen neuen Höchststand erreicht. Das geht aus dem »Bericht zur Armutsentwicklung in Deutschland 2017« hervor, der am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde. Erarbeitet wurde der Report vom Paritätischen Wohlfahrtsverband und anderen gemeinnützigen Organisationen. Gemäß dem Papier sind mittlerweile 15,7 Prozent der Haushalte von Armut betroffen – 12,9 Millionen Menschen. Als armutsgefährdet gilt, wer weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens – es gibt jenen Wert an, der genau in der Mitte liegt, wenn alle Einkommen aufsteigend geordnet werden – verfügt.

»Von einer stabilen Armutsquote kann keine Rede mehr sein«, sagte Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Parität...