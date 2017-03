Gaudi, X-Beine, Mama Marit

Bei Pasta und Pizza schworen sich die deutschen Skispringer am Dienstag abend in Lahti auf das heutige WM-Springen von der Großschanze ein. »Mamma Maria« heißt der Italiener, und passend dazu wurde in Hörweite auf dem Marktplatz Langlauf-Queen Marit Björgen mit Gold behängt. Dazu später. Der bereits mit Einzel-Silber und Mixed-Gold dekorierte Andreas Wellinger versprach vor dem ersten Wettkampf auf dem großen Bakken, »um jeden Meter« zu kämpfen. Topfavoriten sind der Österreicher Stefan Kraft nach seinem Titel auf der Normalschanze und Olympiasieger Kamil Stoch (Polen), dahinter kommt Wellinger. Und dass der 21jährige im Mixed »immerhin Stefan Kraft geschlagen« habe, sei »gut fürs Ego«, meint Bundestrainer Werner Schuster. Zum erweiterten Favoritenkreis gehört auch Markus Eisenbichler, Überraschungsdritter der Vorwoche und ausgewiesener Experte für die großen Anlagen.

Bevor sie bei »Mamma Maria« einkehrten, heizten die DSV-Adler am Dienstag mit Schneemobil...