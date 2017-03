Ohne Westernpathos

Dave Hause ist nicht der erste Punkrock-Veteran, der die Akustikgitarre zur Hand genommen hat, um eine Solokarriere als Songwriter zu starten. Aber er ist einer der wenigen, die ohne Verzerrer tatsächlich gut klingen. Spielte er in den 1990ern bei diversen Hardcore-Bands, ist er seit 2003 Frontmann von The Loved Ones. Die spielen melodischen HC-Punk, der sich nicht im La-La-Land verläuft, sondern durch Intensität und Ernsthaftigkeit überzeugt. Für ihre EP »Distractions« coverte die Band Songs von Bruce Springsteen und Billy Bragg. Damit war die Richtung für Hauses erstes Soloalbum im Grunde bereits vorgegeben: »Resolutions« erschien 2011 beim Indielabel Xtra Mile Recordings.

Und jetzt kommt er mit seinem neuen, dritten Album »Bury Me In Philly« (Rise Records) auf Tour. Es ist eine ambitionierte Hommage des 38jährigen an seine Heimatstadt Philadelphia. »I ain’t flinc...