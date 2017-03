Der Kanzlerkandidat

Der digitale Kapitalismus geht einher mit einer deutlich verschärften Tendenz zur Herausbildung privater Monopolmacht kommerzieller Plattformen, mit neuen Formen der Ausbeutung, einer zunehmenden Prekarisierung von Arbeit sowie der permanenten Überwachung von Lohnabhängigen und Internetnutzern. Was will Martin Schulz, neu gekürter Kanzlerkandidat der SPD, dagegen tun? Eine ganze Menge, könnte man vermuten. Schließlich ließ es sich der ehemalige Bewerber für das Amt des Präsidenten der Europäischen Kommission nicht nehmen, die Laudatio auf den Internetkritiker Jaron Lanier zu halten, als dieser am 12. Oktober 2014 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche entgegennahm.

Unter dem Titel »Warum wir jetzt kämpfen müssen« hatte der damalige Präsident des EU-Parlaments bereits am 6. Februar 2014 in der FAZ einen programmatischen Artikel zum Thema Digitalisierung veröffentlicht. Darin wies er zu Recht die Vorstellung zurück, diese ...