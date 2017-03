Faktenfreier Sprachfluss

Wer Fakten und Zahlen langweilig und verwirrend findet, aber unverbindliche Phrasen mag, konnte es bei Donald Trumps erster Ansprache vor dem versammelten Kongress am Dienstag abend (Ortszeit) gut aushalten. Aus dem einstündigen Sprachfluss des US-Präsidenten ragte nur eine einzige konkrete Absichtserklärung hervor, und wirklich präzise war nicht einmal diese: Um »unseren nationalen Wiederaufbau in Gang zu bringen«, werde er dem Kongress gesetzliche Maßnahmen vorschlagen, durch die eine Billion Dollar in die tatsächlich sehr reparaturbedürftige Infrastruktur des Landes investiert werden könnten. Trump konkretisierte nicht, über welchen Zeitraum sich diese Ausgaben erstrecken sollen. Mit seiner Aussage, es werde sich sowohl um öffentliches als auch um privates Kapital handeln, bestärkte er schon während des Wahlkampfs kursierende Gerüchte und Vermutungen, dass er Straßen, Brücken und andere Teile der staatlichen Infrastruktur in großem Umfang privatisieren...