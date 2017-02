Sondersitzung beim BER

Der Aufsichtsrat der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH kommt am heutigen Mittwoch abend zu einer Sondersitzung zusammen. Ursprünglich war das nächste reguläre Treffen erst für den 17. März terminiert. Doch laut Medienberichten soll das Vorgehen des amtierenden Flughafen-Geschäftsführers Karsten Mühlenfeld im Zusammenhang mit dem Ausscheiden des bisher für die Errichtung des Airports zuständigen Technikchefs Jörg Marks Dringlichkeit erfordern.

Im Januar war bekanntgeworden, dass es auf der Baustelle erhebliche Rückstände bei der Fertigstellung der Automatiktüren und der Sprinkleranlage gibt. Durch weitere Umbaumaßnahmen rückt die Eröffnung wieder weiter in die Ferne. Vergangene Woche teilte die Flughafengesellschaft mit, dass Marks das Unternehmen verlasse. Darüber habe man den Präsidialausschuss des Aufsichtsrats informiert. »Diese Entscheidung fällt in den operativen Bereich der Geschäftsführung«, hieß es in einer Mitteilung. Der Aufsichtsrat sei, so war ...