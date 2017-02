Das Salz in der Suppe

Einen wunderschönen guten Morgen! Die Champions League der Amerikas, die Copa Libertadores, hat einen neuen Namen: Conmebol Libertadores Bridgestone. Umständlicher geht es kaum, aber da man nun auf Totalvermarktung umsattelt, ist das eben einfach so. Vergangene Woche gingen die drei Play-Off-Runden zu Ende. Als letzte vier Teams für die Gruppenphase, an der 32 Klubs teilnehmen, qualifizierten sich Botafogo und Atlético Paranaense aus Brasilien, The Strongest (Bolivien) sowie Atlético Tucumán (Argentinien). Als »beste« ausgeschiedene Vereine der Play Offs dürfen Olimpia aus Asunción (mit dem Ex-FC Bayern Roque Santa Cruz) und Junior aus Barranquilla (Kolumbien) in die zweite Phase der Copa...