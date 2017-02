Brüning, Rennhack, Mallé

Datum und Uhrzeit, mit Kreide auf einer Schiefertafel am Ausgang der Schule plaziert: »Konzert mit Manfred Krug, Klaus Lenz und irgend’ner Frau«. Diese Frau, die 1969/70 noch kaum jemand kannte, war Uschi Brüning. Die damals 23jährige sollte sich in den folgenden Jahren als eine der besten Jazzsängerinnen der DDR (mit Ausflügen in den jazzigen Schlager) beweisen. Sie wurde im In- und Ausland bei Festivals gefeiert, veröffentlichte 1983 ihr erstes Album und konnte mit ihrem Ehemann, dem bekannten Jazzer Ernst-Ludwig Petrowsky, viele Erfolge erringen. Sie sang auch literarische Texte, etwa von Eva Strittmatter. In den vergangenen Jahren trat die ab Sonnabend 70jährige auch wieder als Krugs kongeniale Partnerin auf – jetzt nicht mehr als »irgend’ne Frau«.

»Kein perfekter Mann« (so der Titel eines seiner Fernsehfilme) ist Hei...