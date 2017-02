Stahlbesen des Tages: Antoni Macierewicz

Tschistka bzw. Czystka – das Wort für »Säuberung« ist im Russischen bzw. Polnischen identisch. Polnische Offiziere beginnen, die Vorgänge in der Armeeführung des Landes mit denen in der Roten Armee in den 1930er Jahren zu vergleichen. Gut, erschossen worden ist bisher noch niemand. Aber seitdem Antoni Macierewicz das Verteidigungsministerium übernommen hat, in den zurückliegenden 16 Monaten, hat er 90 Prozent der Mitglieder des Generalstabs und 82 Prozent der Angehörigen des Oberkommandos in den Ruhestand geschickt. Ein Viertel der Generäle und ein Sechstel der Obristen ...