Angriff gegen Repressionskräfte

Am 19. Februar detonierte in der kolumbianischen Hauptstadt Bogota ein mit Bleikugeln gefüllter Sprengsatz. Die Explosion ereignete sich in den Morgenstunden nahe der Stierkampfarena im zentralen Bezirk La Macarena. Getroffen wurden hauptsächlich staatliche Sicherheitskräfte, die zum Schutz einer Stierkampfveranstaltung eingesetzt waren. 27 Personen – darunter 25 Polizisten und zwei Passanten – wurden verletzt, mehrere von ihnen schwer. Ein Beamter starb inzwischen an seinen Verletzungen.

Kurz nach dem Anschlag hatte die kolumbianische Polizei den Verdacht äußert, dass eine militante Zelle der marxistischen Guerillagruppe »Nationale Befreiungsarmee« (ELN) hinter dem Anschlag stecken könne. Zuvor waren bereits militante Tierschützer unter Verdacht geraten. »Wir verurteilen den Angriff auf Polizisten, die die Sicherheit in La Macarena garantieren sollten. Die Ermittlungen müssen Fortschritte bei der Ergreifung der Verantwortlichen liefern«, hatte der derzei...