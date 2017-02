»Er war zwei Jahre zurück«

Im Prozess um den Mord an der chinesischen Studentin Yangjie Li hat der Stiefvater des Angeklagten am Dienstag vor dem Landgericht Dessau-Roßlau erklärt, er verabscheue die Tat. Sein Stiefsohn Sebastian F. und dessen mitangeklagte Expartnerin, Xenia I. (beide 21) seien hart zu bestrafen, forderte Jörg S., der zum Tatzeitpunkt das Polizeirevier der Doppelstadt leitete. Die Berichterstattung in der Presse empfinde er jedoch als »Ungeheuerlichkeit«. Seine Familie werde deshalb angefeindet und bekomme »Zweifel am deutschen Rechtsstaat«, zitierte ihn die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (MZ). Alle Vorwürfe hält er »für Lügen und Spekulationen«.

Nicht gelogen war, dass der Stiefvater dem heute wegen Mordes und Vergewaltigung angeklagten Expaar kurz nach der am 11. Mai 2016 verübten Tat beim Umzug aus der Wohnung über dem Tatort geholfen hatte. Zeugen hatten beobachtet, wie Jörg S. zusammen mit F. Möbel auf einen Hänger lud und abtransportierte. Im H...