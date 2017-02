Berlin subventioniert Rüstungsexporte

Die Bundesregierung will einen von Korruptionsermittlungen überschatteten U-Boot-Deal mit Israel mit rund 570 Millionen Euro bezuschussen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Berlin ist dieser Betrag für das Rüstungsgeschäft eingeplant. Der Vertrag zwischen Israel und Thyssen-Krupp für die drei U-Boote, die nach Experteneinschätzung theoretisch mit Atomraketen ausgerüstet werden können, sei allerdings noch nicht abgeschlossen, sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Dienstag der dpa. Für 2017 seien 30 Millionen Euro an Zuschüssen für den Deal veranschlagt, für den Zeitr...