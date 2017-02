Ein kleines Problem lösen

Vollbremsung in der Autostadt: Zwei Tage nach der unglücklichen Niederlage gegen Werder Bremen hat sich der VfL Wolfsburg von Trainer Valérien Ismaël getrennt. Der neue Mann ist Andries Jonker. Als er am Montag in Wolfsburg vorgestellt wurde, meinte er schmunzelnd, man habe gemeinsam ein »kleines Problem zu lösen«, nämlich den weiteren sportlichen Verfall des VfL aufzuhalten und den vor dieser Saison von niemandem in Erwägung gezogenen Abstieg zu verhindern: »Ich habe mit großem Erstaunen verfolgt, wie die Mannschaft immer weniger geleistet hat«, sagte er zur sportlichen Talfahrt der vergangenen Wochen.

Beim Tabellen-14. ist der Niederländer bereits der dritte Trainer der laufenden Saison – und »eine Toplösung«, wie VfL-Sportdirektor Olaf Rebbe verkündete: »Er ist ein international erfahrener Trainer und ausgewiesener Taktikexperte, der die besten Voraussetzungen mitbringt, den VfL schnell und nachhaltig in die Erfolgsspur zurückzuführen.« Jonker leitete z...