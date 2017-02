Das ist kein Scherz

Am Ende, bzw. fast am Ende der diesjährigen (89.) Oscar-Verleihung in Los Angeles am Sonntag kam es zu einem peinlichen Missverständnis. Als Warren Beatty (der 1981 den Regie-Oscar für »Reds« erhalten hatte) den Briefumschlag erhielt, in dem sich der Titel des Gewinners der Kategorie »Bester Film« verbergen sollte, waren anscheinend die Umschläge verwechselt worden. Statt dem Umschlag mit dem Namen des tatsächlichen Gewinners, dem Film »Moonlight« von Barry Jenkins, war ihm der für den eine gute Viertelstunde zuvor verliehenen Preis für die beste Hauptdarstellerin – Emma Stone in »La La Land« – in die Finger geraten. Er gab den Umschlag sichtlich irritiert an seine neben ihm stehende alte Kollegin Faye Dunaway (Oscar für die beste weibliche Hauptrolle 1977 für »Network«) weiter, die, guten Glaubens, den Titel des vermeintlich in den Augen der »Academy of Motion Picture Arts and Sciences« besten Films des Jahres 2016 bekanntgab: »La La Land«. Und so kam es...