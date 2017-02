Lichtung – Schonung

Der friesische Soziologe Ferdinand Tönnies sah sich gedanklich zwischen einer »Gemeinschaft« (immer älter werdende Dorflinde) und der »Gesellschaft« (immer größer werdende Lichtung). »Die Lichtung des Seins« ist eines der »Schlüsselworte« für Martin Heidegger. Dazu heißt es in einer Interpretation: »›Lichtung‹ verweist auf ›Licht‹, ›Licht‹ auf ›Sichtbarkeit‹ und ›Sehen‹, auf jenes ›Sehen der Phänomene‹, das Heidegger mit dem Sagen und dem Hören verknüpft.« In den wenigen noch real existierenden Gemeinschaften geschieht das »Sagen und Hören« meist unter einem (heiligen) Baum, in den modernen Gesellschaften auf einer »Lichtung«. Nun wird dort aber immer öfter um eine »Schonung« gerungen. Dazu hat sich u. a. eine »Degrowth«-Bewegung gebildet.

Sehr schön hat den jahrelangen »Kampf« zwischen (städtischen) Naturschützern und (dörflichen) Bauern bei der Durchsetzung des nordfriesischen »Nationalparks Wattenmeer« der Ethnologe Werner Krauß geschildert. Sowohl bei ...