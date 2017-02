Zweierlei Justiz

Die spanische Audiencia Nacional hat am vergangenen Donnerstag den ehemaligen Wirtschaftsminister sowie früheren geschäftsführenden Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF), Rodrigo Rato, zu vier Jahren Haft verurteilt. Auch der ehemalige Ratsvorsitzende der Sparkasse Caja Madrid bzw. Bankia, Miguel Blesa, erhielt sechs Jahre Haft. Beide sind in den Skandal um »schwarze Kreditkarten« verwickelt. Mit diesen hatten Spitzenmanager des Finanzinstituts und Funktionäre mehrerer Parteien und Gewerkschaften an der Steuer vorbei private Ausgaben in einem Gesamtwert von 15 Millionen Euro getätigt.

Die Verurteilung Ratos geht auf eine Kampagne der Bürgerplattform »15MpaRato« zurück. Diese hatte im Internet Geld gesammelt, um das Strafverfahren gegen spanische Bankiers in Gang bringen zu können. Der Vereinigung waren interne E-Mails der Bankia zugespielt, aus denen herv...