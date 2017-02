Donezk unter Feuer

Die Ukraine hat am Sonntag die zeitweilige Besetzung des Wasserwerks von Donezk durch ihre Truppen beendet. Die Kämpfer des Freiwilligenbataillons, das die Anlage am Samstag besetzt hatte, zogen sich nach Angaben aus Donezk am Sonntag abend zurück. Während dieser Zeit hatten sie das Gelände genutzt, um die umliegenden Siedlungen zu beschießen. Wann die im Zuge der Besetzung beschädigte Anlage wieder in Betrieb genommen werden kann, ist unklar. Die OSZE behauptete, ukrainische Reparaturtrupps in das Wasserwerk gelotst zu haben; der Militärsprecher der international nicht anerkannten »Volksrepublik Donezk«, Eduard Basurin, warf dagegen der ukrainischen Seite vor, Reparaturbrigaden der Republik durch ihr Artilleriefeuer zu gefährden. Nach seinen Worten haben die Truppen der VR Donezk die Anweisung, das Wasserwerk ebenso wie andere Objekte der Daseinsvorsorge nicht zu beschießen. Es versorgt Siedlungen auf beiden Seiten der Front.

