»Wir wollen ein ausnahmsloses Fracking-Verbot«

Der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz, BBU, kritisiert das Inkrafttreten der Änderungen des Wasserhaushaltsgesetzes, WHG. Wie wirken sich diese aus?

Entgegen aller Beteuerungen der sozialdemokratischen Bundesumweltministerin Barbara Hendricks sowie der Regierungskoalition aus SPD und CDU/CSU wird mit Inkrafttreten des geänderten WHG der Weg für Fracking frei gemacht. Ab jetzt ist es in spezifischen Sandgesteinen, sogenannten Tight-Gas-Reservoirs, zugelassen. Somit kann zum Beispiel in Niedersachsen nahezu flächendeckend gefrackt werden. Dabei drohen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Diese Form der Erdgasgewinnung ist höchst umweltschädlich, kann zur Grundwasserverseuchung oder zu Erdbeben führen. Bislang sind zudem Ursachen von Krebserkrankungen an Gasförderstandorten immer noch ungeklärt. Beim Fracking wird ein Bohrgestänge in den Boden getrieben, teilweise mehrere tausend Meter tief. Flüssigkeit wird in den Untergrund gepresst, um den Boden aufz...