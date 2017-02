Gekappter Draht zur Welt

Der an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena lehrende Hartmut Rosa ist so etwas wie ein bunter Hund unter den Soziologen. Er ist weit über die Grenzen seines Fachs hinaus bekannt als Spezialist für ein Phänomen, das den meisten von uns das Leben schwermacht. Das Phänomen heißt Beschleunigung, der allgemeine Tenor der Beschwerden klingt in etwa so: Keine Zeit für praktisch gar nichts mehr, stressige Deadlines, was man auch tut. Du und ich – zum Mitrennen verdonnert im sich immer schneller drehenden Hamsterrad ökonomischer Wettbewerbsabhängigkeiten und sozialer Erwartungen. Dramatische Folgen: eine zunehmende Entfremdung, immer mehr Burnouts. Ausstieg: kaum denkbar. Wer soll das aushalten?

Gute Frage. Rosa sieht denn auch dringenden Bedarf, dem etwas entgegenzusetzen. Allerdings etwas, das in dem Begriff »Entschleunigung« nicht aufgeht. In seinem 2013 erschienenen Buch »Beschleunigung und Entfremdung« skizzierte er diese Idee zum ersten Mal. Er schrieb,...