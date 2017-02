Mehr Waffen, weniger Waffenstillstand

Am Dienstag eröffnete Reinhard Veser in der FAZ unter der Überschrift »Wer den Krieg nährt« eine Reihe von Kommentaren in der »Zeitung für Deutschland«, die sich mit geopolitischen Fragen und Konsequenzen für die Bundesrepublik befassen. Vesers Gegenstand ist die Lage im Donbass. Seine Ausgangsthese: Ein »Beitrag zur Lösung des Konflikts« sind die Vereinbarungen über Feuerpausen dort nicht. »Im Gegenteil: Die Konzentration darauf verschleiert den Charakter der Auseinandersetzung und nutzt damit der Seite, die den Krieg begonnen hat und ihn weiter nährt.« Das sei Russland, und derzeit lege »es der Kreml offensichtlich auf eine Zuspitzung des Konflikts an«. Die Belege, die der FAZ-Autor anführt, sprechen für sich: Debattenbeiträge im »russischen Staatsfernsehen« und die offizielle Anerkennung der Pässe beider »Volksrepubliken« durch Moskau. Das war's. Was der russische Außenminister Sergej Lawrow auf der Münchner »Sicherheitskonferenz« darlegte, sein Gesprä...