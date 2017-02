Dasselbe noch mal

Am 22. Februar 1997 verkündete das Rosalind Institute im schottischen Edinburgh die erfolgreiche Klonierung eines Schafes. »Lebensfähige Nachkommen aus fötalen und adulten Säugetierzellen« hieß die entsprechenden Publikation in der Fachzeitschrift Nature am 27. Februar 1997. Dolly, das Säugetier, das in seinen Zellkernen eine Kopie des Erbgutes eines anderen trug, wurde am 5. Juli 1996 geboren. Es lebte, äußerst geschützt, sechs Jahre, bis es am 14. Februar 2003 wegen Lungenkrankheit und Arthrose eingeschläfert wurde.

Die maßgeblich beteiligten Wissenschaftler Ian Wilmut und Keith Campbell gingen davon aus, dass ihre Forschung nach kurzer Zeit wieder aus dem Licht der Öffentlichkeit verschwinden würde. Es kam anders. Dolly galt schnell als wissenschaftlicher Meilenstein und Hoffnungs- und Horrorsymbol zugleich. Unmittelbar nach der Verlautbarung ihres Erfolges meldeten Tierschutzorganisationen sowie die Kirche von Schottland Bedenken an. William Clinton wi...