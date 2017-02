Melancholie als Basis

Es ist an der Zeit, die Eigentumsfrage zu stellen: Wie zur Hölle kann es sein, dass heute so viele Menschen in Großstädten scharf darauf sind, die eigenen vier Wände zu kaufen statt zu mieten? Die Berliner Sängerin Christiane Rösinger widmet sich dieser drängenden Frage auf ihrem neuen Album »Lieder ohne Leiden«. In dem Song »Eigentumswohnung« werden alle (schlechten) Argumente, die die neue linksliberal-gentrifizierende Eigentümerkaste zu ihrer Entschuldigung vorzubringen weiß, hintereinander aufgereiht: »Die Eltern wollten’s uns halt unbedingt schenken«, »Wir wollen ja keinen vertreiben, aber wir müssen auch irgendwo bleiben« oder auch »Der Kapitalismus ist an allem schuld«. Es geht immer noch um die Expropriation der Expropriateure, und als erstes nimmt Rösinger ihnen die Phrasen weg. Ironisch führt sie die verzerrte Weltsicht derer vor, die versuchen, auf den letzten Drücker die bürgerliche Karte zu spielen, und wer da kein Geld hat, der ist raus dem ...