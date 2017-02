Im Absatzhimmel

Die Zahlen kamen wie gerufen. Die Vereinigten Staaten seien zurückgefallen auf der Rangliste der deutschen Außenhandelspartner, teilte das Statistische Bundesamt gestern mit. Im Jahr 2015 seien die USA ja noch der bedeutendste Handelspartner der Bundesrepublik überhaupt gewesen. Nun aber sei der deutsch-US-amerikanische Warentausch letztes Jahr um mehr als fünf Prozent geschrumpft; das reiche gerade noch für Platz drei. Die neue Nummer eins, der hell erstrahlende Stern am deutschen Handelshimmel, das sei die Volksrepublik China. Sogar Frankreich, der alte Traditionsabsatzmarkt in der EU, habe die Vereinigten Staaten wieder überholt und liege nun auf Platz zwei. Hat es nicht vor kurzem noch so ausgesehen, als ob die deutsche Industrie angesichts der Drohung von US-Präsident Donald Trump, mit Strafzöllen gegen die exzessiven deutschen Exporte in die Schlacht zu ziehen, in Schrecken erstarren und zu Kre...