Angriff auf Staatskasse

Höhere Steuern für Reiche und eine Stärkung von Sozialprogrammen hat Südafrikas Finanzminister Pravin Gordhan am Mittwoch in seiner alljährlichen Haushaltsrede vor dem Parlament in Kapstadt angekündigt. Ob er die Vorhaben selbst noch umsetzen können wird, ist dieser Tage allerdings fraglich. Gordhan ist bei Staatspräsident Jacob Zuma in Ungnade gefallen, weil er Megaprojekte wie den Bau von Atomkraftwerken blockiert. Mit dem Präsidenten vernetzten Geschäftsleuten ist der Finanzminister so ein Dorn im Auge, seine bevorstehende Absetzung pfeifen die Spatzen von den Dächern. Und ein Nachfolger wird bereits aufgebaut: Der ehemalige Vorstandsvorsitzende des halbstaatlichen Stromversorgers Eskom, Brian Molefe, soll für den regierenden African National Congress (ANC) ins Parlament nachrücken. Der war er erst im vergangenen November wegen Korruptionsvorwürfen als Eskom-Chef zurückgetreten.

Stein des Anstoßes war die Veröffentlichung eines Untersuchungsberichts der...