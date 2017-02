»Der Propagandablitzkrieg ist gescheitert«

Sie sind ukrainischer Staatsbürger, Mitglied des russischen PEN und leben in Berlin. Anfang der Woche waren Sie mit drei Frauen aus der Ukraine hier in der Hauptstadt unterwegs und haben an verschiedene Türen geklopft.

Aktivisten aus der Ukraine, wo ich einigermaßen bekannt bin, haben sich an mich und unseren Verein mit der Bitte gewandt, sie zu unterstützen, um in Deutschland auf grundsätzliche Probleme in ihrer und meiner Heimat hinzuweisen. Ich kann nicht schweigen, wenn Menschen verfolgt und Rechte verletzt werden. Das gilt nicht nur für die Ukraine, aber eben auch für meine Landsleute.

Aus Kiewer Sicht ist das prorussischer Propaganda, was Sie da machen.

Soll ich Hilfe verweigern, weil man einen solchen Vorwurf erhebt? Ich kann nicht gleichgültig bleiben gegenüber der Entwicklung in meinem Land. Das Mindeste ist doch, dass ich Informationen weiterleite, die entweder dort unterdrückt oder in Deutschland nicht zur Kenntnis genommen werden. Ich höre, dass...