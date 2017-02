Die Zukunft der Revolution

In den kommenden Tagen erscheint im Kölner Papy-Rossa-Verlag in der Reihe »Basiswissen« der Band »Revolution« von Beate Landefeld. Die junge Welt veröffentlicht daraus vorab das Nachwort, das den Titel »Hat die Revolution eine Zukunft?« trägt. Wir danken dem Verlag für die freundliche Genehmigung zum Abdruck. (jW)

Bisherige Versuche, den Kapitalismus zu überwinden, fanden vorwiegend in der Peripherie statt, in Ländern, deren materiell-technische Basis und zivilisatorische Voraussetzungen im Vergleich zu den kapitalistischen Zentren rückständig waren. Statt, wie erhofft, Hilfe durch Revolutionen in den Zentren zu erhalten, waren sie ökonomischer Sabotage und Militärinterventionen ausgesetzt. Trotz beachtlicher Leistungen auf vielen Gebieten unterlagen die meisten dieser Länder am Ende in der Systemkonkurrenz. Ihr Scheitern vervielfachte die Zweifel an der Realisierbarkeit einer Alternative zum Kapitalismus. Linke verloren an Einfluss. Länder wie China, Viet...