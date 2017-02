Schrammen auf Pappe

Malen, was ist – das ist das Motto von René Wirths. Der Berliner Maler interpretiert die alte, gern etwas geringschätzig betrachtete Kunst des Stillebens neu. Er fängt keine bukolischen Szenerien ein, volle Tafeln mit glänzendem Obst und totem Tier oder in mattes Licht getauchte Landschaften. Nein, Wirths konzentriert sich auf Objekte wie Tacker und Tonbandgeräte, Holzbretter und Wasserflaschen, ja ganze Motorräder oder ramponierte Lederfußbälle.

Er wählt diese Objekte aus, holt sie sich ins Atelier, lässt sie dort in ihrer Qualität als Ding wirken – angewandte Phänomenologie also – und überträgt sie schließlich in fotorealistischer Manier, meist mehrfach vergrößert, auf die Leinwand.

Und so sind sie jetzt im Galerieraum des Haus am Lützowplatz zu sehen: ein altes Tonbandgerät, metergroß, mit Gebrauchsspuren wie Kratzern und sich ablösenden Klebeetiketten auf den Bändern. Das antiquierte Aufzeichnungs- und Abspielgerät wirkt täuschend echt; man möchte die S...