»Die Räumung verlagert die Probleme«

Fast drei Jahre lang haben etwa 70 obdachlose Roma aus Rumänien in der reichen Finanzmetropole Frankfurt am Main in einem Slum im Gutleutviertel gelebt. Am Dienstag hat es die Polizei geräumt. Ordnungsdezernent Markus Frank und die Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld, beide CDU, behaupten, dies sei geschehen, um die Bewohner vor Brandgefahr zu schützen. War es wirklich Fürsorge?

Das sehe ich ganz anders. Ja, es hatte dort am 11. Februar einen Brand gegeben, dessen Ursache meiner Kenntnis nach noch nicht geklärt ist. Aber diese brutale Räumung mit Polizeikräften am Dienstag morgen dient nur der offensichtlichen Kriminalisierung dieser Menschen in der Öffentlichkeit. Eine Frau hat sich beschwert, einer habe sie am Hals gepackt und in einen Bus gezwungen. Bewohnern sei keine Zeit gelassen worden, ihr persönliches Eigentum mitzunehmen. Es wurde beschlagnahmt; sie müssen es sich bei der Polizei abholen. All das war völlig überflüssig.

Sie selber waren auch über...